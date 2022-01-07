Лазерный гравировальный станок в бизнесе. Какие ниши самые популярные?

7-01-2022, 23:06

При выборе станка для лазерной гравировки, необходимо четко определиться с нишей использования и прикинуть, с какими материалами вы планируете работать. От этого будет зависеть выбор мощности лазерного излучателя и рабочей области лазерного станка. На сегодняшний день станки лазерной резки применяются практически повсеместно, в мебельной промышленности, сувенирной и рекламной отраслях, при создании вывесок и раскрой тканей и других материалов. Чтобы помочь Вам разобраться во всем этом множестве, мы подготовили для Вас данную статью! Речь в ней пойдет о примерах успешного бизнесах на лазерных станках. Все кейсы приведенные в данной статье легко выполняются на Станках лазерной резки производителя Raylogic и настольных лазерных граверах Jumper.





Для начала необходимо оговориться, что лазерные станки могут выполнять два вида работ — раскрой материала и его гравировку. Как правило, это плоские листы материала, подходящие по размеру и входящие в рабочую область станка. Самые распространенные материалы — это дерево — в виде фанеры и шпона, оргстекло и листовой пластик. Так же, на лазерах обрабатывают кожу, различные ткани и даже металл, если речь идет про неглубокую гравировку, «маркировку», металла. По своим оптическим характеристикам слабо мощные Со2 лазеры, о которых идет речь, не могут эффективно прожигать металл. Усугубляет ситуацию сильные отражающие способности металла. Поэтому обработка металла на таких станках сильно усложнена и требует использования дополнительных средств, таких, как специальные матирующие спреи или пасты.

Гравировка на металле. Гравировка как бизнес.

Как мы отметили выше, лазерные станки Со2 могут выполнять два вида работ. Основным из них, что следует из названия, является гравировка. Лазерный станок используется для нанесения красивого рисунка, логотипа или клейма изделия на любой предмет с металлической поверхностью. Мощность излучателя лазерного станка, при этом, должна быть не менее 60 Ватт, а лучше 90 — 120, чтобы прожигать материал наверняка, оставляя хорошо заметные бороздки. Использование менее мощного лазера, оставит еле заметный темный след, чаще всего его бывает недостаточно.

Гравировку лазерным Со2 станком на металле используют так же часовые мастера, производства, для маркировки табличек с серийными номерами и характеристиками изделий. Но наибольшей популярностью пользуется гравировка на заказ крупных партий сувенирной продукции. Например, индивидуальных призов для различных конкурсов и мероприятий. Как правило, это металлические брелки, ручки,флешки, телефоны, корпуса устройств и другие небольшие сувениры. Такие заказы наиболее прибыльны за счет объема. Для выполнения таких работ вам подойдет лазерный станок Raylogic V12 6040 с лазерной трубкой 90 Вт.

Гравировка на пластике и резине, изготовление печатей

Кейс № 2 — нанесение гравировки на прозрачные пластики вроде оргстекла. Такую гравюру можно подсвечивать светодиодами и получать отличный визуальный эффект, который используют обычно в оформлении ламп, ночников и различных видов рекламных вывесок.



В качестве материала для гравировки так же подойдет резина. Штампы и печати изготавливаются именно таким способом и это направление всегда актуально и популярно. Даже один небольшой лазерный станок для печатей может быть загружен работой по полной и приносить отличные деньги. Изготовление печатей или клише на резине c помощью лазерного станка является востребованным направлением малого бизнеса с хорошей рентабельностью.



Услуги гравирования рассчитываются по специальной формуле и зависят от объёма гравировки на том или ином предмете и от макета. Все выше описанные примеры можно сделать на лазерном гравере Jumper 6040

Изготовление мебели и предметов интерьера из фанеры.

Актуальнейшей нишей для владельцев больших лазерных раскройщиков, например Raylogic 1620 является изготовление модульной мебели, или ее элементов. Обычно, при изготовлении такой мебели используют толстую, 8ми миллиметровую фанеру, по соображениям прочности получающихся конструкций. Такой подход можно использовать как в классическом мебельном производстве, так и в футуристичных проектах для индивидуальных дизайнеров. Таких, как например на нашей иллюстрации. Если говорить об индивидуальных дизайнах, все более популярным становится изготовление резных деревянных панелей на стены, в качестве украшений или элементов декора. Так же, тонкая фанера отлично подойдет, например, для изготовления фигурных защитных экранов для батарей отопления или напольных светильников и абажуров.

Сувенирная продукция, брелоки и гравюры из фанеры.

Для настольных лазерных граверов таких как Jumper 6040 , идеальным кейсом применения станет производство мелкой сувенирной продукции из тонкой фанеры. Например брелоков и магнитиков на холодильник. Довольно популярными являются магниты и брелоки в форме популярных стикеров из VK и других соцсетей/мессенджеров, шаржевые изображения героев компьютерных игр и фильмов, картинки из мемов и другие образы современной масс культуры.



Касательно гравюр, набирающее обороты сообщество молодых арт-художников, публикующих свои работы в социальных сетях и на сайтах, как правило очень активно в плане создания и реализации своего брендированного мерчендайза, но не уходит дальше печати своих работ на плотной бумаге, или создания стикеров. Отличным предложением таким художникам, станет выполнение их картин в технике гравировки. Покрытая морилкой и лаком гравюра, отлично впишется в интерьер, даже в монохромном исполнении.

Производство рекламы и уличных вывесок, бутафория и декор.

Основным видом деятельности владельцев больших станков лазерной резки таких как Raylogic V12 1610 является производство наружной рекламы, вывесок и различной бутафории. Обычно, в этих случаях в ход идут различные виниловые пленки, оргстекло и поликарбонат. Так же, на лазере обрабатывают и такие материалы как ПВХ, если речь идет об оформлении стендов на выставки и производстве не функциональной мебели в торговых павильонах различных ТЦ. (Однако этот материал очень ядовит и требует специальных условий работы) Если в вашей мастерской есть возможность обрабатывать и собирать крупногабаритные конструкции, отличным направлением бизнеса станет изготовление уличных вывесок. В этом хитром деле основной задачей для станка становится раскрой элементов конструкции, далее в дело вступает мастер собирающий вывеску воедино и подключающий подсветку и необходимый для монтажа каркас. В современных мастерских такого толка, так же используют 3D-печать для уменьшения объёмов сложной гибки.



Так же, благодаря возможностям раскроя ткани и мягких материалов вроде этиленвинилацетата, лазерные станки отлично справляются с изготовлением выкроек для пошивочных мастерских, создания сценический бутафории и декора. Для таких задач лучше всего подойдет станок с максимально ровным столом. например Raylogic V12 6090 Lite с дополнительно установленным сотовым столом.

Создание полноценной мастерской по выполнению различных услуг.

Когда речь идет о расширении мощностей и организации полноценной мастерской, подразумевается возможность выполнения комбинированных заказов. Например, резки и гравировки оргстекла с последующей формовкой, а также 3D-печатью более сложных в производстве деталей.

(Примеры использования 3D-принтеров в бизнесе, мы обозревали в ЭТОЙ статье и ЭТОМ нашем видео)

Организация такой мастерской дело гораздо более сложное, но и прибыльное, так как вы охватываете сразу несколько интересных и востребованных ниш. Однако такой подход требует совсем других затрат на закупку оборудования и набор персонала. Тем не менее, количество подобных мастерских все еще недостаточно и рынок с легкостью поделится деньгами при правильно выстроенных процессах рекламы и маркетинга.