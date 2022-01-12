О чем говорили главы криптокомпаний на встрече с властями США

Сегодня, 04:13

На заседании Конгресса по финансовым операциям выступили со своими докладами глава FTX Сэм Бэнкман-Фрид, гендиректор Circle Джереми Аллер и руководители других ведущих криптопроектов



В декабре прошло одно из самых значимых заседаний комитета Конгресса по финансовым операциям для криптовалютного сектора. Выступить со своими докладами были приглашены главы крупнейших компаний работающих с блокчейн-технологиями, каждому из которых было выделено пять минут, чтобы максимально кратко представить себя и свою компанию сенаторам, а также выразить свое мнение относительно текущего и предстоящего в будущем регулирования сектора.



Заседание открыла конгрессвумен Максин Уотерс, подчеркнув задачи комитета:



«Целью встречи является более полное понимание новых технологий, а именно их безопасности для инвесторов, экологической нейтральности, способности к увеличению финансовой инклюзии, оценка системных рисков для существующей финансовой системы, а также исследования потенциала создания и использования государственной цифровой валюты. На встречу были приглашены главы крупнейших криптокомпаний, представляющих услуги по обмену цифровых активов (exnode.kz), а также сервисы по использованию стабильных цифровых активов, цена которых соответствует доллару: Stellar, Pax Dollar, Coinbase, Circle, FTX, Bitfury и других.



«Американцы все чаще и чаще принимают финансовые решения с использованием криптовалютных технологий» — подытожила Уотерс.



Далее вступительное слово было передано конгрессмену МакГенри:



«Данная встреча Конгресса на тему криптовалют является первой в своем роде из-за полноты охваченных тем. 2021 год стал годом криптовалют. Специализированные термины, которые раньше можно было услышать лишь на форумах энтузиастов, в этом году стали популярны, как никогда. Речь идет о DeFi, NFT, DAO и других терминах криптопространства. Вопрос в том, как нам, как создателям законодательства США сделать так, чтобы новая технологическая революция произошла именно здесь, а не где угодно еще, где будут предоставлены лучшие условия?»



МакГенри завершил свое вступление ободряющим для сектора утверждением:



«Стоит исключить желание регулировать новые технологии из страха, такая позиция поставит нас в более слабую позицию и сделает страну менее конкурентоспособной. Необходимо предпринять попытки понять и разобраться в технологии и ее потенциале в первую очередь».



После вступительных слов представителей комитета, раскрыть свою позицию получили возможность главы крупнейших блокчейн-компаний.



Джереми Аллер, глава Circle



Глава компании, известной пользователям по стейблкоину USDC, начал свое выступление с иллюстрации популярной сегодня схемы эволюции интернета:



«Мы находимся в ключевой точке очередного преобразования интернета, его превращения из сети коммуникаций и распространения информации, в сеть передачи ценности».



Джереми подчеркнул «патриотичность» намерений своей компании, ее заинтересованность в сохранении долларом статуса основной мировой валюты:



«USDC прокладывает дорогу, чтобы доллар стал цифровой валютой интернета. Мы верим, что в скором времени доллар в интернете будет настолько же широко распространен и доступен, как текстовые сообщения и имэйл сегодня».



Джереми завершил свою речь опровержением распространенного заблуждения о стейблкоинах:



«Существует стереотип, что все блокчейн-аналоги доллара находятся в сером правовом поле. Своей деятельностью мы стремимся опровергнуть это заблуждение, создавая USDC, мы с самого начала максимально тесно сотрудничали с регулирующими органами и полностью соответствуем всем существующим законам и стандартам».



Сэм Бэнкман-Фрид, глава биржи FTX



Бэнкман-фрид, как известный альтруист, меценат и сторонник концепции «earn to give» (зарабатывай, чтобы отдавать тем, кто нуждается) сделал акцент на потенциале блокчейна преобразовать мир:



«У блокчейн-индустрии есть шанс улучшить жизнь множества людей. Сейчас многим сложно отправить деньги семье в другие страны. Подумайте о комиссиях, сроках, возможных заморозках средств третьими сторонами. Больше всего это вредит как раз тем людям, у кого есть наименьшие возможности участвовать в существующей финансовой системе. Она работает не для всех».



Глава FTX также сделал акцент на весомый вклад его компании в становлении финансовых систем более открытыми:



«Биржа FTX единственная в своем роде, которая открыто предоставляет все свои рыночные данные пользователям. В отличие от классических финансов рынков, где за это нужно платить десятки тысяч долларов, на FTX у любого пользователя есть доступ к полным рыночным данным, в классических же финансах этот доступ есть только у инcтитуциональных инвесторов».



Брайан Брукс, глава Bitfury Group



В отведенные ему для вступительной речи пять минут Брукс сумел вложить конструктивную критику как существующей финансовой системы в целом, так и предпринятых ранее попыток регулирования сектора. В начале упомянув о заслугах своей компании в исследованиях по охлаждению процесса майнинга на 90%, Брукс далее указал на противоречия в работе Комиссии по ценным бумага США:



«Как возможно разрешать банкам выпускать стейбкоины, при этом одновременно создавая препятствия на пути этой деятельности? Как можно судить некие криптоактивы за то, что их токены якобы представляют собой ценные бумаги, но при этом не разрешать криптоактивам самим становится ценными бумагами с целью торговли на уже существующих и регулиремых классических рынках? Вместо того, чтобы озадачиваться не до конца решаемыми вопросами, о том является ли некий токен ценной бумагой или нет, перед регуляторами стоят куда более важные проблемы. А именно: что лучше, децентрализованный интернет, сосредоточенный на пользователях или интернет под контролем пяти самых крупных корпораций? Кому мы доверяем больше в вопросах распределения капитала и выдачи кредитов? Нескольким крупным банкам или технологическим решениям с открытым кодом? Почему крипто-ETF индексы доступны инвесторам в Германии, Канаде, Бразилии, но каким-то образом не доступны в США?»



Брукс также отметил:



«Дискуссия о блокчейне важна для всех, кто заботится о конкурентной способности Америки и кому небезразлично создание экосистем, цель которых — поставить простых пользователя на первое место, потеснив при этом владельцев банков и других игроков сосредоточивших огромное количество власти в своих руках».



«Мы должны не навредить новому только зарождающемуся сектору» — подвел итог Брукс.



Денелле Диксон, глава Stellar



Бывшая сотрудница Mozilla, работавшая над открытостью и функциональной совместимостью интернет-сервисов, подчеркнула, что именно эти ценности привели ее и к разработке блокчейн-решений:



«Чтобы использовать Stellar, как и другие блокчейны, не нужно разрешение».



Глава Stellar рассказала о прошлых заслугах компании:



«Наша компания создала структуру для эффективной привязки блокчейн-активов к классическим финансовым инструментам задолго до того, как слово стейблкоин вошло в повседневный лексикон».



Диксон прокомментировала масштабные планы Stellar на 2022 год:



«Готовится пилотный проект с Moneygram, который предоставит возможность получить наличные деньги в обмен на свои стейблкоины в любой точке уже существующей инфраструктуры. Проект будет массово запущен в 2022».



Чарльз Каскарилла, глава Paxos Trust



Речь главы компании, сотрудничающей с такими гигантами, как Paypal и CreditSwiss, подчеркнула проблемы cуществующей системы финансов, а также выделила ключевые преимущества блокчейн-технологий:



«Сегодня приходится считаться с „висящими в воздухе“ триллионами долларов, ожидающими зачисления. Нужно помнить о миллионах людей без возможности создать банковский счет и о еще миллионах, кто несмотря на наличие банковского счета, лишен возможности пользоваться всем спектром доступных услуг. Для использования же криптоуслуг пользователям нужен только телефон и приложение. Блокчейн — это математика и программный код, который индифферентен к национальности, этнической принадлежности или уровню дохода».



Чарльз указал на опасности попыток неправильного регулирования сектора:



«Попытаться впихнуть цифровые активы в существующие законодательные нормы не будет решением. Если не решить задачи по благосклонному регулированию цифровых активов, они переедут в другие страны, помимо того, что пострадают пользователи, исчезнут рабочие места и целые бизнесы, существует опасность, что доллар потеряет привлекательность как интернациональное платежное средство».



О чем говорили главы криптокомпаний на встрече с властями США На заседании Конгресса по финансовым операциям выступили со своими докладами глава FTX Сэм Бэнкман-Фрид, гендиректор Circle Джереми Аллер и руководители других ведущих криптопроектов В декабре прошло одно из самых значимых заседаний комитета Конгресса по финансовым операциям для криптовалютного сектора. Выступить со своими докладами были приглашены главы крупнейших компаний работающих с блокчейн-технологиями, каждому из которых было выделено пять минут, чтобы максимально кратко представить себя и свою компанию сенаторам, а также выразить свое мнение относительно текущего и предстоящего в будущем регулирования сектора. Заседание открыла конгрессвумен Максин Уотерс, подчеркнув задачи комитета: «Целью встречи является более полное понимание новых технологий, а именно их безопасности для инвесторов, экологической нейтральности, способности к увеличению финансовой инклюзии, оценка системных рисков для существующей финансовой системы, а также исследования потенциала создания и использования государственной цифровой валюты. На встречу были приглашены главы крупнейших криптокомпаний, представляющих услуги по обмену цифровых активов, а также сервисы по использованию стабильных цифровых активов, цена которых соответствует доллару: Stellar, Pax Dollar, Coinbase, Circle, FTX, Bitfury и других. «Американцы все чаще и чаще принимают финансовые решения с использованием криптовалютных технологий» — подытожила Уотерс. Далее вступительное слово было передано конгрессмену МакГенри: «Данная встреча Конгресса на тему криптовалют является первой в своем роде из-за полноты охваченных тем. 2021 год стал годом криптовалют. Специализированные термины, которые раньше можно было услышать лишь на форумах энтузиастов, в этом году стали популярны, как никогда. Речь идет о DeFi, NFT, DAO и других терминах криптопространства. Вопрос в том, как нам, как создателям законодательства США сделать так, чтобы новая технологическая революция произошла именно здесь, а не где угодно еще, где будут предоставлены лучшие условия?» МакГенри завершил свое вступление ободряющим для сектора утверждением: «Стоит исключить желание регулировать новые технологии из страха, такая позиция поставит нас в более слабую позицию и сделает страну менее конкурентоспособной. Необходимо предпринять попытки понять и разобраться в технологии и ее потенциале в первую очередь». После вступительных слов представителей комитета, раскрыть свою позицию получили возможность главы крупнейших блокчейн-компаний. Джереми Аллер, глава Circle Глава компании, известной пользователям по стейблкоину USDC, начал свое выступление с иллюстрации популярной сегодня схемы эволюции интернета: «Мы находимся в ключевой точке очередного преобразования интернета, его превращения из сети коммуникаций и распространения информации, в сеть передачи ценности». Джереми подчеркнул «патриотичность» намерений своей компании, ее заинтересованность в сохранении долларом статуса основной мировой валюты: «USDC прокладывает дорогу, чтобы доллар стал цифровой валютой интернета. Мы верим, что в скором времени доллар в интернете будет настолько же широко распространен и доступен, как текстовые сообщения и имэйл сегодня». Джереми завершил свою речь опровержением распространенного заблуждения о стейблкоинах: «Существует стереотип, что все блокчейн-аналоги доллара находятся в сером правовом поле. Своей деятельностью мы стремимся опровергнуть это заблуждение, создавая USDC, мы с самого начала максимально тесно сотрудничали с регулирующими органами и полностью соответствуем всем существующим законам и стандартам». Сэм Бэнкман-Фрид, глава биржи FTX Бэнкман-фрид, как известный альтруист, меценат и сторонник концепции «earn to give» (зарабатывай, чтобы отдавать тем, кто нуждается) сделал акцент на потенциале блокчейна преобразовать мир: «У блокчейн-индустрии есть шанс улучшить жизнь множества людей. Сейчас многим сложно отправить деньги семье в другие страны. Подумайте о комиссиях, сроках, возможных заморозках средств третьими сторонами. Больше всего это вредит как раз тем людям, у кого есть наименьшие возможности участвовать в существующей финансовой системе. Она работает не для всех». Глава FTX также сделал акцент на весомый вклад его компании в становлении финансовых систем более открытыми: «Биржа FTX единственная в своем роде, которая открыто предоставляет все свои рыночные данные пользователям. В отличие от классических финансов рынков, где за это нужно платить десятки тысяч долларов, на FTX у любого пользователя есть доступ к полным рыночным данным, в классических же финансах этот доступ есть только у инcтитуциональных инвесторов». Брайан Брукс, глава Bitfury Group В отведенные ему для вступительной речи пять минут Брукс сумел вложить конструктивную критику как существующей финансовой системы в целом, так и предпринятых ранее попыток регулирования сектора. В начале упомянув о заслугах своей компании в исследованиях по охлаждению процесса майнинга на 90%, Брукс далее указал на противоречия в работе Комиссии по ценным бумага США: «Как возможно разрешать банкам выпускать стейбкоины, при этом одновременно создавая препятствия на пути этой деятельности? Как можно судить некие криптоактивы за то, что их токены якобы представляют собой ценные бумаги, но при этом не разрешать криптоактивам самим становится ценными бумагами с целью торговли на уже существующих и регулиремых классических рынках? Вместо того, чтобы озадачиваться не до конца решаемыми вопросами, о том является ли некий токен ценной бумагой или нет, перед регуляторами стоят куда более важные проблемы. А именно: что лучше, децентрализованный интернет, сосредоточенный на пользователях или интернет под контролем пяти самых крупных корпораций? Кому мы доверяем больше в вопросах распределения капитала и выдачи кредитов? Нескольким крупным банкам или технологическим решениям с открытым кодом? Почему крипто-ETF индексы доступны инвесторам в Германии, Канаде, Бразилии, но каким-то образом не доступны в США?» Брукс также отметил: «Дискуссия о блокчейне важна для всех, кто заботится о конкурентной способности Америки и кому небезразлично создание экосистем, цель которых — поставить простых пользователя на первое место, потеснив при этом владельцев банков и других игроков сосредоточивших огромное количество власти в своих руках». «Мы должны не навредить новому только зарождающемуся сектору» — подвел итог Брукс. Денелле Диксон, глава Stellar Бывшая сотрудница Mozilla, работавшая над открытостью и функциональной совместимостью интернет-сервисов, подчеркнула, что именно эти ценности привели ее и к разработке блокчейн-решений: «Чтобы использовать Stellar, как и другие блокчейны, не нужно разрешение». Глава Stellar рассказала о прошлых заслугах компании: «Наша компания создала структуру для эффективной привязки блокчейн-активов к классическим финансовым инструментам задолго до того, как слово стейблкоин вошло в повседневный лексикон». Диксон прокомментировала масштабные планы Stellar на 2022 год: «Готовится пилотный проект с Moneygram, который предоставит возможность получить наличные деньги в обмен на свои стейблкоины в любой точке уже существующей инфраструктуры. Проект будет массово запущен в 2022». Чарльз Каскарилла, глава Paxos Trust Речь главы компании, сотрудничающей с такими гигантами, как Paypal и CreditSwiss, подчеркнула проблемы cуществующей системы финансов, а также выделила ключевые преимущества блокчейн-технологий: «Сегодня приходится считаться с „висящими в воздухе“ триллионами долларов, ожидающими зачисления. Нужно помнить о миллионах людей без возможности создать банковский счет и о еще миллионах, кто несмотря на наличие банковского счета, лишен возможности пользоваться всем спектром доступных услуг. Для использования же криптоуслуг пользователям нужен только телефон и приложение. Блокчейн — это математика и программный код, который индифферентен к национальности, этнической принадлежности или уровню дохода». Чарльз указал на опасности попыток неправильного регулирования сектора: «Попытаться впихнуть цифровые активы в существующие законодательные нормы не будет решением. Если не решить задачи по благосклонному регулированию цифровых активов, они переедут в другие страны, помимо того, что пострадают пользователи, исчезнут рабочие места и целые бизнесы, существует опасность, что доллар потеряет привлекательность как интернациональное платежное средство».