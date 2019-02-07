Cirque du Soleil рассчитывает на рекордную выручку

7-02-2019, 07:49

Канадская Cirque du Soleil, работающая в сфере развлечений, ожидает нового рекорда выручки в 2019 году на уровне более 1 млрд долларов, заявил в интервью агентству Bloomberg гендиректор компании Даниэль Ламарр, пишет Интерфакс-Казахстан.



По его словам, в октябре Cirque du Soleil собирается представить новый собственный проект, ориентированный на более молодую аудиторию.

Кроме того, по данным Bloomberg, Cirque du Soleil приобрела права на бродвейское шоу Illusionists у компании Works Entertainment. Сумма сделки составила 40 млн долларов, Cirque du Soleil использовала для ее финансирования кредитную линию на 120 млн долларов, заявил источник, знакомый с условиями соглашения сторон.

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Для Cirque du Soleil, крупнейшей труппы цирковых и театрализованных представлений в мире, это уже третья сделка за последнее время. Компания пытается обновить и расширить репертуар шоу.

Группа Cirque du Soleil (Цирк Солнца) создана Ги Лалиберте и Жилем Сент-Круа в 1984 году, базируется в Монреале, известна своими акробатическими постановками, в которых цирковое искусство сочетается с другими видами зрелищных представлений.

Численность труппы составляет около 4 тыс. человек, что позволяет компании давать представления одновременно в нескольких регионах мира.