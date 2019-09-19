Бейбут Атамкулов получил новое назначение

Вчера, 07:57

Бейбут Атамкулов назначен министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан. Вместе с тем, освобожден от должности министра иностранных дел Республики Казахстан.

Атамкулов Бейбут Бакирович родился 19 мая 1964 года. В 1986 году окончил Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина, инженер-металлург;

В 2000 году - Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, кандидат экономических наук.

В 1985-1986 годы — плавильщик Медеплавильного завода Норильского горно-металлургического комбината им. А.П. Завенягина.

В 1986-1991 годы — плавильщик, мастер, старший мастер рафинировочного цеха, ведущий инженер ОКС, ведущий инженер, заместитель начальника отдела ВЭС Чимкентского свинцового завода.

С 1991 по 2006 годы - работал в частном секторе — в руководстве промышленных предприятий.

В 2006-2007 годы — Советник, Советник-Посланник Посольства РК в России.

В 2007-2008 годы — Советник-Посланник Посольства Республики Казахстан в Иране.

С 2008 по 2010 годы — Генеральный консул Республики Казахстан в г. Франкфурт-на-Майне.

В 2010-2012 годы — Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Малайзии, Республике Индонезия, Бруней-Даруссаламе, Республике Филиппины.

В 2012-2014 годы — Ответственный секретарь Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан.

В 2014-2015 годы — Ответственный секретарь Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

С августа 2015 года - аким Южно-Казахстанской области.

С 7 октября 2016 года - назначен министром оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан

С 26 декабря 2018 года - министр иностранных дел РК