Как взять в кредит бытовую технику

Сегодня, 21:35

Бытовая техника — дорогостоящая покупка, на которую многие долгое время откладывают деньги. Однако за это время товар может подорожать, вследствие чего придется вкладывать еще больше финансов. Сейчас благодаря большому выбору банковских продуктов есть возможность приобретения техники в кредит. Он оформляется непосредственно в процессе покупки в торговой точке или в интернете, если вы покупаете товар на сайте.

Как взять кредит на покупку бытовой техники

Прежде чем взять товарный кредит в Актау, необходимо продумать некоторые моменты:

Срок кредитования, который напрямую зависит от того, какую сумму вы собираетесь вносить посредством ежемесячных платежей. Для этого посчитайте, сколько вы готовы отдавать банку со своей зарплаты. Для комфортного проживания общее количество кредитных платежей не должно быть более 40 % от общего заработка.

Возможность рассрочки. Некоторые банки предлагают не кредит, а беспроцентную рассрочку. Она лучше для покупателя, так как нет переплат по процентам. Но, в большинстве случаев для оформления рассрочки необходимо вносить первоначальный взнос, а данная возможность есть не у всех.

Виды погашения кредита. Существует 2 вида платежей: дифференцированный и аннуитетный. При аннуитетных платежах сумма ежемесячных выплат не меняется в течение всего срока кредитования. Вначале заемщик выплачивает проценты, а после — основной долг. В этом случае лучше всего досрочно погасить кредит, чтобы не переплачивать. Дифференцированная схема подразумевает сокращение ежемесячного платежа, поскольку проценты начисляются на остаток основного долга.

Если вы хотите оформить товарный кредит на оптимальных условиях, обращайтесь в Альфа-Банк. Здесь вы можете взять любой товар на общую сумму до 2 миллионов тенге на срок от 3 до 36 месяцев с минимальной процентной ставкой от 0,1 %. Погасить кредит вы можете досрочно в любое время, штрафов за досрочное погашение не предусмотрено.

Чтобы оформить кредит на покупку, выберите товар в магазине либо на сайте партнера, заполните заявку, дождитесь одобрения от банка. После подписания всех документов вы можете забрать свой товар.

Получить кредит могут граждане Республики Казахстан, в возрасте от 21 до 70 лет на момент окончания займа. Главное — наличие дохода за последние полгода, а также отсутствие негативной кредитной истории. Выдается кредит по документу, удостоверяющему личность.