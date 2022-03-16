Преимущества кредитных карт

16-03-2022, 22:47

Сейчас кредитные карты очень популярны среди жителей Казахстана. Если пользоваться кредиткой правильно, она становится отличным финансовым инструментом. Во многих банках представлены различные кредитные карты, привлекательные условия предлагает Альфа-Банк Казахстан.

Плюсы кредитных карт

Кредитные карты онлайн в Казахстане позволят вам всегда оставаться при деньгах, даже на случай возникновения непредвиденных ситуаций. Их главные преимущества:

простота получения. В отличие от потребительского кредита взять карту достаточно просто. Она оформляется на сайте в режиме онлайн;.

возможность не только оплачивать любые покупки, но и снимать с карты наличные в терминалах и банкоматах;

быстрота получения денег. Они поступают на счет сразу после одобрения кредитного лимита;

повышенный кэшбэк за покупки по акциям у компаний-партнеров.

возвратный кредитный лимит после того, как вы возвращаете деньги на карту. Пользоваться деньгами вы можете многократно;

сохранность денежных средств. Наличные деньги украсть проще. С кредитки их можно снять только в том случае, если будет известен пин-код. Более того, если вы потеряли карту, один звонок в банк — и карта будет заблокирована, а денежные средства останутся на ней в целостности и сохранности. После оформления новой карты ими можно пользоваться без ограничений;

в наличии у вас всегда есть денежные средства, которые могут понадобиться при непредвиденных ситуациях.

Некоторые думают, что кредитные карты имеют больше недостатков, так как во время пользования набегают большие проценты. Главное, вовремя выплачивать задолженность и тогда никаких проблем не возникнет. Карта рассрочки Alfa Black

Это карта рассрочки от Альфа-Банка, которая позволяет:

оплачивать безналичные покупки в рассрочку на полгода в любой точке мира (некоторые партнеры предлагают рассрочку до 34 месяцев);

переводить деньги на другие карты;

снимать наличные с минимальной комиссией;

получать кэшбэк до 20%, который начисляется в рамках м акций партнеров банка;.

Картой можно пользоваться сразу после одобрения банка через мобильное приложение. Карта будет доставлена вам в течение нескольких дней в любое удобное место.

Кредитный лимит выставляется банком (от 15 тысяч тенге до 5 миллионов).

Для получения карты рассрочки от Альфа-Банка достаточно быть гражданином РК в возрасте от 21 до 60 лет, иметь доход за последние 6 месяцев и хорошую кредитную историю. Заявку можно подать онлайн, для этого потребуется ИИН. Погашать задолженность удобно через мобильное приложение Альфа-Банк Казахстан. Ежемесячно пользователю приходит SMS/PUSH уведомление о выставленном платеже.