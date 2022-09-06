Догазификация: вопросы и ответы

6-09-2022, 22:23

Догазификация — подведение газа до границ земельного участка в газифицированных населенных пунктах, в которых проложены газораспределительные сети и осуществляется транспортировка газа, без привлечения средств граждан в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина, а также подключение газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к сети газораспределения.



Правила подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения



Критерии домовладений, подлежащих догазификации:

Газифицированный населённый пункт (в населенном пункте проложены газораспределительные сети, осуществляется транспортировка газа)

Зарегистрированное домовладение и земельный участок

СНТ в газифицированном населённом пункте (до границ СНТ, учет СНТ как одной единицы, подлежащий догазификации)



Срок догазификации 2021-2022 гг. (мероприятия по подключению в 2023 г. и последующие годы при необходимости реконструкции газораспределительных или газотранспортных сетей, а также заявителей, обратившихся в конце 2022 года, с последующим подключением таких абонентов в 2023 году)



Подать заявку о заключении договора о подключении в рамках догазификации можно:



В МКУ «Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ» МР "Магарамкентский район"

В с эксплуатационно-газовую службу Магарамкенткого района ООО «Газпром газораспределение Дагестан»

В личном кабинете на сайте sever04.ru

Через портал Госуслуг

Через МФЦ

Единый оператор газификации connectgas.ru



Документы для подачи заявки:



правоустанавливающие документы на земельный участок;

правоустанавливающие документы на индивидуальный жилой дом;

ситуационный план;

паспорт;

СНИЛС и контактные данные;

Газпром межрегионгаз Север предлагает также заключить договор о предоставлении комплексной услуги по газификации (внутри земельного участка и дома) на договорной основе.



В рамках данной услуги выполняет подборку и установку оборудования для систем отопления.



Для предварительного расчета стоимости выполнения работ внутри земельного участка Вы можете воспользоваться калькулятором, а также приобрести внутридомовое газовое оборудование (плита, котёл, водонагреватель и т.д) на сайте Торгово-сервисного центра Север



ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:



1) В чем разница между газификацией и догазификацией?



Догазификация распространяется на бесплатное подключение индивидуальных жилых домов, принадлежащих на праве собственности заявителям – физическим лицам, в населенных пунктах, в которых уже проложены внутрипоселковые сети, и требуется, как правило, достроить газопроводы до границ земельных участков, на которых расположены такие дома



Газификация же касается, во-первых, не только граждан, но и бизнеса, которые должны платить за это, во-вторых, газификация предполагает строительство магистральных и (или) межпоселковых газопроводов, внутрипоселковых газопроводов, а уже потом строительство газопровода до границ земельных участков заявителей.



2) Как узнать в какую программу я попадаю?



В случае если у Вас есть документы подтверждающие права собственности на земельный участок и на индивидуальный жилой дом, расположенный в населенном пункте, который уже газифицирован, Вы попадете в программу догазификации.



Поэтому сначала необходимо оформить право собственности на земельный участок и дом, а уже после подать заявку на догазификацию.



Дома, которые расположены в не газифицированных населенных пунктах, попадают в региональную программу газификации, в целях создания условий для газификации без использования средств граждан.



Если домовладение расположено в границах садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ (далее – СНТ), а само СНТ расположено в границах газифицированного населенного пункта, доведение газопровода до границ таких СНТ будет бесплатно. В границах СНТ граждане самостоятельно осуществляют строительство газораспределительной сети (с привлечением газораспределительной организации или иной строительной организации). Впоследствии подключение домовладений осуществляет только газораспределительная организация, стоимость подключения будет по-прежнему регулироваться государством.



3) Какой уровень газификации является целевым? Почему это не 100%?



Президентом Российской Федерации В.В. Путиным (поручение от 31.05.2020



№ Пр-907) поставлена цель обеспечить поэтапное завершение газификации России к 2024 и к 2030 году.



В соответствии с текущими топливно-энергетическим балансами регионов потенциальный уровень газификации оценивается 82,9 %.



При определении уровня потенциальной газификации не учитывается ветхий и аварийный жилищный фонд, не подлежащий газификации, а также квартиры или домовладения, обеспеченные: электроплитами, автономным и централизованным горячим водоснабжением, автономным и централизованным отоплением.



4) Что такое топливно-энергетические балансы (ТЭБ)? Почему меня это должно заботить?



В топливно-энергетических балансах регионов должны быть учтены прогнозные уровни энергопотребления с учетом перспектив развития регионов, а также возможности использования альтернативных сетевому источника газа (сжиженный природный или углеводородный газ) или иных видов топлива. Такие балансы позволят, в частности, комплексно прогнозировать спрос на газ и другие энергоносители, обеспечат сбалансированность всех секторов энергетики.



ТЭБ позволит оценить перспективность перевода на газ тех или иных населенных пунктов с других источников энергии.



5) Сколько стоит «бесплатная газификация?»



a. Сколько стоит подключение до (границы земельного участка)?



В случае, если Вы физическое лицо, имеющее на праве собственности или ином законном основании индивидуальный жилой дом в границах газифицированного населенного пункта и намеревающиеся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, то стоимость технологического присоединения для вас равно нулю.



b. Сколько стоит провести газ внутри участка?



Это зависит от объема работ по строительству газопровода внутри земельного участка, от способа прокладки газопровода. Вместе с тем в случае, если Вы приняли решение по газификации в пределах границ земельного участка силами газораспределительной организации, то стоимость таких услуг регулируется государством, если воспользоваться сторонней организацией, то услуги оказываются на договорной основе.



c. А внутридомовое газовое оборудование?



Стоимость внутридомового газового оборудования (плита, котел, водонагреватель и т.д.) и стоимость установки газовых котлов зависит от мощности, марки производителя оборудования, а также от пожеланий заявителя и приобретается дополнительно. Газораспределительные организации помогут подободрать оборудование.



6) Как избежать обмана при подключении?



На сегодняшний день подключение (технологическое присоединение) осуществляют только газораспределительные организации, деятельность которых регулируется государством. В случае нарушения газораспределительными организациями условий договора о подключении либо получения необоснованного отказа в подключении целесообразно обращаться в Федеральную антимонопольную службу.



7) Что мне нужно сделать чтобы получить газ?



В первую очередь необходимо подать заявку, для этого можно воспользоваться сайтом газораспределительной организации или прийти в один из центров (офисов) газораспределительной организации, с сентября текущего года будет доступна возможность подать заявление через портал Госуслуг, МФЦ, или с помощью единого портала единого оператора газификации СОЦГАЗ.РФ.



8) Я подал заявку – когда мне проведут газ?



В договоре будут указаны предельные сроки осуществления подключения, в зависимости от протяженности газопровода, который требуется построить газораспределительной организации до границы Вашего земельного участка. Срок подключения также учитывает время, требующееся для выполнения мероприятий в границах Вашего земельного участка, а именно: прокладку сети газопотребления, внутреннего газопровода по дому, монтаж газоиспользующего оборудования.



9) Могут ли мне отказать после того как я подал заявку?



Могут, если Вы представите не полный комплект документов или данные будут заполнены некорректно.



Также, если параметры подключения Вашего индивидуального жилого дома не будут соответствовать критериям, а именно дом не зарегистрирован или расположен в не газифицированном населенном пункте.



10) Сколько будет стоить газ? Есть ли скрытые платежи за пользование газом?



Стоимость поставки газа регулируется государством и для граждан устанавливается региональными властями в зависимости от направления использования газа (пищеприготовление, горячее водоснабжение, отопление).



Скрытых платежей нет, после подключения будут дополнительные затраты на техническое обслуживание внутридомового газоиспользующего оборудования, необходимое для обеспечения безопасной эксплуатации.



11) Вырастет ли тариф?



Рост тарифов проходит только в соответствие с инфляцией, дополнительного увеличения, в связи с подключением, для граждан не будет.



12) Как подать заявку на догазификацию?



a. Куда обращаться?



Вы можете обратиться на сайт газораспределительной организации или прийти в один из центров (офисов) газораспределительной организации, также с августа текущего года будет доступна возможность подать заявку на бесплатную газификацию через порталы Госуслуг, МФЦ, или единого оператора газификации – СОЦГАЗ.РФ.



b. Какие документы нужны?



Правоустанавливающие документы на земельный участок и индивидуальный жилой дом, ситуационный план, паспорт, СНИЛС и контактные данные. На сайтах или офисах газораспределительных организаций Вам будет доступна типовая форма заявки, с описью необходимых документов.



c. Какие критерии для соответствия догазификации?



В случае если ваш индивидуальный жилой дом и земельный участок зарегистрированы в установленном порядке, и дом расположен в населенном пункте, который уже газифицирован, Вы попадете в программу ускоренной социальной газификации (догазификации).



13) Если я подал заявку в марте или мае я попадаю под бесплатную догазификацию?



Условия бесплатной догазификации распространяются на случаи подачи заявки и заключения договора о подключении начиная с 21 апреля 2021 года. Так, если договор о подключении заключен после 21 апреля 2021 года, оплата Вами была осуществлена, то Вы можете обратиться в газораспределительную организацию для заключения дополнительного соглашения о бесплатности оказания услуг по подключению. В таком случае Вам вернут уплаченные денежные средства, однако срок договора о подключении может быть скорректирован.



В случае если договор о подключении заключен до 21 апреля 2021 года возврат уплаченных (полностью или частично) денежных средств газораспределительной организацией не осуществляется. Вместе с тем Вы имеете право расторгнуть договор о подключении, не вносить оставшеюся часть платы, и подать новую заявку на бесплатную догазификацию.



14) У меня остались вопросы. С кем я могу обсудить их?



Единый оператор газификации и региональные операторы газификации должны не только организовывать строительство газопроводов, но и осуществлять коммуникацию с гражданами посредством организации горячей линии, создания технической возможности подачи вопросов и ответа на них в онлайн режиме специалистами на их официальных сайтах. В каждом субъекте будут сформированы региональные штабы, отвечающие за координацию деятельности операторов. Также Вы можете обратиться в газораспределительную организацию с интересующим вопросом.



15) Что такое ЕОГ и РОГа?



Единый оператор газификации (ЕОГ), который, по сути, станет единым центром ответственности по вопросам газификации и по обеспечению бесплатного подключения домовладений к сетям газораспределения.